Tour de France : Gaudu "se sent redevable", Madiot n'abandonne pas l'objectif podium !

Après une première semaine décevante, on a bien cru que David Gaudu allait perdre pas mal de plumes à l'arrivée à Issoire, ce mardi. Victime d'une grosse défaillance en début de course, il a réussi à reprendre le peloton et conserve le même retard (4'21) sur Jai Hindley en 3e position derrière les intouchables Vingegaard-Pogacar. Une étape qui veut dire beaucoup pour Marc Madiot, le directeur sportif de la Groupama FDJ. Hors de question en tout cas d'abandonner l'objectif podium fixé par l'équipe et son leader avant ce Tour de France 2023.