Tour de France : "Je suis en forme" assure Gaudu qui ne s'explique pas la différence avec le duo Pogacar-Vingegaard

Deuxième journée de repos sur les routes du Tour de France, ce lundi. L'occasion de recharger une dernière fois les batteries avant une troisième semaine qui s'annonce riche et intense. Le duel Vingegaard-Pogacar bat son plein mais on avoue côté Français, ne pas être forcément à la fête : David Gaudu premier tricolore est 9e à 14'07" du leader danois du classement général. Pourtant le coureur de la Groupama-FDJ l'assure : il se sent en forme. Et ne s'explique pas cet écart dantesque avec le tenant du titre sur la Grande Boucle.