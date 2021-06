Tour de France : les premiers responsables des chutes sont les coureurs pour Thévenet et Casar

Le début du Tour de France a été marqué par des chutes spectaculaires et le peloton est nerveux. Il l'a encore été hier dans les rues de Pontivy avec une fin d'étape jugée dangereuse et où Caleb Ewan et Peter Sagan ont trébuché. On a frisé la grève ce mardi. Mais selon Bernard Thévenet et Sandy Casar, les premiers responsables ne sont pas les routes ou le mobilier urbain... mais les coureurs ! Même si l'on peut modifier quelques règles comme celle des 3 km qui pourrait passer à 5.