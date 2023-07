Tour de France : réseau social bienveillant et utile... Strava a ses adeptes dans le peloton

Alors que la 11e étape du Tour de France se dispute ce mercredi entre Clermont-Ferrand et Moulins, certains coureurs ont évoqué avec RMC Sport, l'application Strava largement démocratisée au sein du peloton. Un réseau social qui allie bienveillance (oui, oui, ça existe) et utilité... Et qui permet aux coureurs amateurs ou pros d'avoir des données complètes de performances...