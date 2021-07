"Demain ce sera dur" : encore Maillot jaune, van der Poel s'attend à une septième étape animée

Demain est un autre jour. Et cette maxime peut parfaitement s'appliquer pour Mathieu van der Poel. Même si le Néerlandais ne s'attendait pas à perdre son Maillot jaune ce jeudi après un sprint remporté par Cavendish, il sait que l'étape entre Vierzon et le Creusot (249.1 km) sera autrement plus tendue.