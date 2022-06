Paris privé du Tour de France 2024 ? "Rien n’est décidé" glisse Prudhomme

L’arrivée du Tour de France 2024 à Paris est remis en cause par les Jeux Olympiques, qui auront lieu une semaine plus tard (26 juillet – 11 août). La dernière étape pourrait se conclure à Nice, cette rumeur a enflé ces derniers temps. Si Christian Prudhomme a indiqué que le lieu n’était pas encore fixé, le directeur de la course n’a pas exclu un changement.