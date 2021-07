Tour de France : Alaphilippe n'a "aucun regret" sur le contre-la-montre

Auteur du quatorzième temps lors du contre-la-montre entre Changé et Laval, Julian Alaphilippe a perdu pas mal de plumes au classement général. Le voici désormais 4e à 48 secondes du leader Mathieu van der Poel. Et surtout 41 de l'impressionnant Tadej Pogacar. Le coureur de Deceunninck-Quick-Step n'a pourtant aucun regret et estime qu'il a donné tout ce qu'il avait sur ce tracé de 27.2 km.