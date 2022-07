Tour de France : après la parenthèse danoise, la Grande Boucle débarque dans le Nord

Dunkerque - Calais. Voici les villes de départ et d'arrivée de la 4e étape du Tour de France après les trois premières disputées au Danemark et le jour de repos, ce lundi. Une entrée en douceur pour les baroudeurs mais qui pourrait se termine au sprint. Avant un petit bout des très redoutés pavés de Paris - Roubaix, ce mercredi. Et le début des choses sérieuses en montagne, ce vendredi, avec la Super Planche des Belles Filles.