Tour de France : avec le tracé, Madouas craint des "chutes" ou des "grosses frayeurs" sur le contre-la-montre

Membre de l'équipe Groupama-FDJ, Valentin Madouas a déjà fini l'étape du jour, la cinquième de ce Tour de France 2021. Et pour cause, il s'agit d'un contre-la-montre en Mayenne entre Changé et Laval (27,2 km). Un tracé piégeur selon le coéquipier de David Gaudu, 10e du général. La pluie pourrait occasionner des chutes spectaculaires et de nouveau de la casse...