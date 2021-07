Tour de France : Bordure, fringale... Pogacar peut-il encore perdre le maillot jaune ?

Le tenant du titre compte plus de 2 minutes sur son dauphin... et plus de 5 sur le troisième du Tour de France, après 9 étapes. Le Tour est-il déjà plié ? La dream team RMC Sport le pense, mais prévient le Slovène.