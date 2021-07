Tour de France : bordure(s) ou cassure(s) avant Nîmes... Turgis s'attend à une 12e étape "folle"

12e étape du Tour de France ce jeudi dont l'arrivée sera jugée à Nîmes. Une course promise aux sprinteurs et peut-être à M. Cavendish

qui pourrait égaler le record de victoire d'étapes détenu par Eddy Merckx (34). Mais avant ce sprint massif, le leader du général Tadej Pogacar va devoir se méfier. Des bordures et des cassures sont possibles prévient Anthony Turgis.