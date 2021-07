Tour de France : "Ça donne la chair de poule", la belle émotion de Barthe

Triplé pour Wout van Aert, après le chrono de samedi et le Ventoux ! Le Belge s'impose au sprint sur les Champs-Élysées. Après une journée tranquille, Tadej Pogacar remporte lui, à 22 ans, le classement général, pour la deuxième année d'affilée. Le Français Cyril Barthe termine 9e et premier tricolore de cette étape, qui a livré son ressenti après la course.