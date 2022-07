Tour de France : deux coureurs positifs exfiltrés de la course, le Covid menace le peloton

Le Tour de France a connu ce samedi ces deux premiers cas de Covid et toutes les craintes qui l'accompagnent... Parmi les victimes exfiltrées de la course, un coéquipier du Maillot jaune Tadej Pogacar, Vegard Stake Laengen. Et le Français d'AG2R-Citroën Geoffrey Bouchard, dont c'était la première sur la Grande Boucle. Les organisateurs de l'épreuve et le peloton espèrent ne pas revivre le scénario du Tour de Suisse où une quarantaine de coureurs avait quitté la course.