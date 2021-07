Tour de France (E10) : Pluie et vent vers Valence, "attention aux bordures" prévient Gaudu

Ce mardi, les coureurs s'élancent d'Albertville pour rallier Valence lors de la 10e étape du Tour de France (190 km). Alors que la pluie et surtout le vent sont prévus sur les routes de la Grande Boucle, David Gaudu s'attend à une course dynamique et atypique.