Tour de France E11 : "Je ne sais pas trop comment j’ai fini 4e", reconnaît Coquard

Jasper Philipsen s’est imposé sur la 11e étape du Tour de France ce mercredi entre Clermont-Ferrand et Moulins, et signe déjà sa 4e victoire d’étape. Bryan Coquard, qui a terminé quatrième, n’a de son côté aucun regret et se contente de cette place au pied du podium.