Tour de France E12 : Izaguirre en solitaire, Pinot dans le Top 10

L'Espagnol Izaguirre a remporté la 12e étape entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais, au terme d'une échappée puis d'une fin de course en solitaire. Pas de changement en tête de course, Vingegaard conserve 17 secondes d'avance sur Pogacar avant d'arriver dans les Alpes.