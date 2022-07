Tour de France (E13) : "Les conditions météos ont rendu la course très difficile", constate Madiot

Mads Pedersen, impressionnant au sprint, remporte la 13e étape du Tour de France entre Bourg d'Oisans et Saint-Etienne ce vendredi. Le coureur de la Trek-Segafredo devance le Britannique Fred Wright et le Canadien Hugo Houle sans trembler. Le directeur de la formation Groupama-FDJ, Marc Madiot, est revenu sur cette course et a pointé du doigt les conditions météorologiques du jour.