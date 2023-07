Tour de France - E17 : "Ma course a failli s'arrêter à cause des motos" Thibaut Pinot remonté

Le grimpeur de la Groupama FDJ, arrivé 11ème de l'étape s'est livré et a parlé d'une des étapes des plus dures de sa carrière. Le Français a aussi pesté contre l'organisation et les motos qui lui ont fait perdre plus de 30 secondes. Il reste une étape, au Français, sur ses terres, pour gagner sur ce Tour de France 2023.