Tour de France - E9 : "Gaudu et Pinot pas au niveau de ceux qui veulent jouer le podium" assène Guimard

Thibaut Pinot et surtout David Gaudu ont perdu du temps dans la course au podium, ce dimanche pour la 9e étape au sommet du Puy de Dôme. Pour notre consultant Cyrille Guimard, les Français ne peuvent pas prétendre au podium au terme de cette première semaine de course.