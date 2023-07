Tour de France : "Felix Gall est la révélation de ce Tour", s'enthousiasme Lavenu

Il n'était pas le leader initial d'AG2R-Citroën, mais en remportant la 17e étape entre Saint-Gervais et Courchevel, Felix Gall l'est naturellement devenu. "Révélation de ce Tour", selon les mots de son manager, Vincent Lavenu, en avalant les 5 100 mètres de dénivelé positif, le jeune coureur d'à peine 25 ans a remporté sa première victoire sur la Grande Boucle. Le suppléant de Ben O’Connor, diminué par une bronchite s'est aussi adjugé la 8e place du général et a échoué de peu à récupérer la tunique de meilleur grimpeur derrière Ciccone. Sixième sur les dix équipes engagées sur ce Tour, la formation française a sauvé son tour grâce à ce jeune autrichien qui découvrait les routes du Tour de France.