Tour de France : Guimard place Van der Poel au niveau de Hinault et Merckx

Mathieu van der Poel a remporté la 2e étape du Tour de France à Mûr-de-Bretagne et a revêtu le Maillot Jaune, ce dimanche. En direct sur RMC, Cyrille Guimard a vécu "l'un des plus beaux exploits" de la Grande Boucle au niveau de Merckx et Hinault.