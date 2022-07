Tour de France : "J'avais de belles choses à faire", la frustration de Martin contraint à l'abandon pour Covid

Troisième coureur à abandonner sur la route du Tour de France pour cause de Covid, Guillaume Martin n'était donc pas présent au départ de la 9e étape à Aigle ce dimanche. Au lieu de cela, le coureur de Cofidis va rentrer à la maison avec beaucoup de frustration. Il avait passé la partie la plus compliqué par rapport à son profil. La montagne - et les Alpes - se profilaient et Martin comptait bien se mêler aux festivités. Ce sera une prochaine fois...