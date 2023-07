Tour de France - E4 : "J'avais des crampes dans le final", Philipsen vainqueur soulagé

Déjà vainqueur lors de la 3ème étape, Jasper Philipsen a remporté la 4ème étape de ce Tour de France signant un back-to-back. Le Belge, déjà vainqueur du sprint intermédiaire s'affirme comme le candidat numéro 1 au maillot vert et abordera la montagne plus soulagé. Prochaine étape de plaine pour les sprinters vendredi, entre Mont-de-Marsan et Bordeaux.