Tour de France : le nouveau numéro de Pogacar à Luz Ardiden avec les commentaires RMC

Encore une démonstration de force du futur vainqueur du Tour de France. Tadej Pogacar s'impose à Luz Ardiden et fait même coup double en s'offrant le maillot de meilleur grimpeur. Le classement de l'étape est d'ailleurs un copier-coller de la précédente avec Vingegaard et Carapaz derrière le Slovène. Le maillot jaune est et restera - sauf accident - sur les épaules de Pogacar dimanche sur les Champs-Elysées. Revivez le dernier kilomètre avec les commentaires RMC.