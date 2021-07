Tour de France : le numéro de van Aert au Mont Ventoux, Pogacar s'offre un matelas, les classements

Énorme victoire sur cette 11e étape du Tour de France pour le Belge Wout van Aert. Dans cette course avec deux ascensions du Mont Ventoux au programme, le coureur de la Jumbo Visma a fait forte impression. Tadej Pogacar lui s'offre un matelas d'avance encore plus conséquent qu'avec cette étape. Son plus proche poursuivant est à désormais plus de 5 minutes (Rigoberto Uran à 5'18").