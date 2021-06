Tour de France : Les classements après l'étape 3 du 28 juin

Étape de 183km entre Lorient et Pontivy. La troisième étape, encore en Bretagne, marquée par des chutes dans les derniers kilomètres, qui ont notamment impliqué Roglic, Pogacar et Démare. Van Der Poel reste en jaune, devant Alaphilippe. Merlier s'impose au sprint devant Philipsen et Bouhanni.