Tour de France : Martin craint une première semaine "piégeuse" et vise une victoire d'étape

Leader de l'équipe Cofidis - comme c'est le cas depuis quelques saisons - lors du Tour de France, Guillaume Martin préfère rester prudent sur ses ambitions au général. Et pour cause, la première semaine pourrait faire pas mal de dégâts. Avec des bordures possibles et potentiellement des plumes perdus pour les favoris. En revanche, le Français vise clairement une victoire d'étape. L'apothéose étant celle de l'Alpe d'Huez, le 14 juillet.