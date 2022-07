Tour de France : "Mettez le merdiez", le conseil de Hinault aux coureurs français

Le dernier coureur français vainqueur du Tour de France (en 1985) Bernard Hinault était l'invité de RMC, ce lundi, pour le transfert des cyclistes du Danemark à Dunkerque. Plus que de viser une place dans le Top 10 de la Grande Boucle, "le Blaireau" incité les Français à gagner une étape et faire péter la course.