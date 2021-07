Tour de France : "pas une décision facile", van der Poel justifie son abandon et se projette sur les Jeux olympiques

Six fois Maillot jaune sur cette Grande Boucle 2021, Mathieu van der Poel a décidé de jette l'éponge. Le Néerlandais a en tête les Jeux olympiques et estime ne pas avoir d'objectif réalisable sur les deux dernières semaines de course.