Tour de France : Philipsen jugé trop dangereux ? "Le sprint est dangereux" rétorque Ewan

Interrogé au départ de la 8e étape, le sprinter de la Lotto-Dstny a pris la défense de Jasper Philipsen déjà vainqueur de trois étapes depuis le départ du Pays Basque. Problème, aucun de ses succès n'a été limpide. Hier, dans le final à Bordeaux le Belge a une nouvelle fois changé sa direction de course et "tassé" Cavendish et Girmay notamment, s'attirant les foudres du peloton. Le spécialiste australien de l'épreuve n'y voit, lui, aucune mauvaise intention de la part de son concurrent d'Alpecin-Deceuninck.