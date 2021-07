Tour de France : plus de suspense après le coup de force de Pogacar ? Le peloton pas convaincu

Il avait déjà impressionné lors du chrono entre Changé et Laval. Mais pour l'entrée du Tour dans les Alpes, Tadej Pogacar a fait fort en reléguant la concurrence assez loin. Seul Wout van Aert n'est pas décroché à 1'48. Richard Carapaz est déjà à plus de cinq minutes. Pourtant, le peloton n'estime pas que le suspense est mort pour cette édition 2021. Tout est encore possible même si une nouvelle démonstration de force du Slovène pourrait plier l'affaire.