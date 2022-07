Tour de France : Une victoire française le 14 juillet, "du passé" selon Madiot

Le manager de la Groupama FDJ ne voit plus la même symbolique pour la Fête nationale.

"À une époque pas si éloignée, le 14 juillet on essayait de symboliser un peu plus la fête nationale. Aujourd'hui le Tour est devenu mondial, international dans les équipes. Même si j'avais un discours au sein de mon équipe très 14 juillet, il ne serait pas forcément entendu ou compris de mes coureurs étrangers et pas forcément des Français, ça appartient au passé la belle histoire du 14 juillet pour le coureur français, c'est un peu dans les placards."