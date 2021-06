Tour de France : van der Poel dompte la côte de Mûr et récupère le jaune (les classements après la 2e étape)

Pour la 2e étape du Tour 2021, le peloton avait rendez-vous (à deux reprises) avec la côte de Mûr-de-Bretagne et sa pente de deux kilomètres à 6.9% de moyenne (avec un passage à 15%). Dans un final haletant, Mathieu van der Poel a dompté "l’Alpe d’Huez de Bretagne" et a levé les bras à l’arrivée. Le puncheur d'Alpecin-Fenix, petit-fils de Raymond Poulidor, fait coup double et s‘empare du maillot jaune, chipé à Alaphilippe.