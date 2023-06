40 ans, 200 buts... les aspirations élevées de Gignac, champion du Mexique pour la 5e fois

Champion du Mexique pour la 5e fois de sa carrière avec les Tigres, André-Pierre Gignac est revenu (un peu) sur le devant de la scène. Il faut que - comme l'ancien Marseillais - l'effectif du club de Monterrey est vieillissant et on attendait pas forcément ce trophée... Même si le joueur qui a joué à Lorient, Toulouse ou Marseille ne compte pas s'arrêter là. Auteur d'un livre sur l'attaquant français, Diego Tonatiuh évoque ses aspirations élevées : jouer jusqu'à 40 ans et atteindre les 200 buts.