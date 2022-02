À Belfast, le foot rassemble les religions (After Galaxy)

L’After Galaxy vous emmène en Irlande du Nord, à la découverte du North Belfast Derby opposant le Clinftonville FC au Crusaders FC. Avec Yohann Lacroix (ancien-gardien de but des Crusaders), Guillaume Keke (ex-joueur de Clinftonville) et Sébastien Berlier (spécialiste du foot irlandais et créateur du compte Twitter @Footballirlande).