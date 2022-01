À Mouscron, club de Gérard Lopez, les joueurs attendent leur salaire de décembre

Les joueurs et le staff de Mouscron (2ème division belge et appartenant à Gérard Lopez) n’ont pas touché leur salaire du mois de décembre. Ils espèrent le recevoir ce soir ou demain comme l’a promis la direction. Après avoir fait grève la semaine dernière, les joueurs de José Jeunechamps ont repris l’entraînement pour ne pas fausser le championnat (Mouscron-Lierse dimanche à 20h00). L’ambiance à l’Excelsior de Mouscron est pesante et son coach reconnait c’est fatigant et pesant pour les joueurs. Selon nos informations, ce n’est pas la 1ère fois que le paiement des salaires est retardé. Pour les joueurs comme le français Clément Tainmont c’est une première et la situation est inacceptable.