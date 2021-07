AC Milan : Giroud reprend un numéro 9 maudit depuis le départ d'Inzaghi

Il y a 9 ans, l'AC Milan abandonnait un de ses numéros les plus emblématiques : Pippo Inzaghi (126 buts en 2001 et 2012). Depuis les attaquants ayant repris ce numéro symbolique se sont cassés les dents : Alexandre Pato, Gonzalo Higuain, Luiz Adriano ou encore très récemment Mario Mandzukic (0 but cette année). Le nouvel arrivant Olivier Giroud reprendra-t-il le flambeau ?