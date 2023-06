AC Milan : "Mino aurait voulu sa commission", Zlatan plaisante sur Raiola et évoque son avenir

Un grand nom du football du 21e siècle s'est retiré ce dimanche à Milan. Zlatan Ibrahimovic perturbé ces derniers mois par un corps qui l'a lâché a décidé de mettre fin à sa carrière de joueur. Un palmarès énorme et que des grands clubs fréquentés durant 20 ans (Inter, Juventus, Manchester United, Paris SG, Barcelone dans le désordre...). Et forcément une pensée pour son ex-agent Mino Raiola décédé il y a un peu plus d'un an. Une sortie à la Zlatan pour rendre hommage à un agent qui l'a accompagné pendant ses deux décennies.