Affaire de la sextape : L'avocat de Valbuena "se réjouit" des peines demandées par le parquet

Pour Karim Benzema, le parquet réclame 10 mois de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende. 4 ans de prison ferme et 15.000 euros d'amende sont requis contre Mustapha Zouaoui, considéré comme l'instigateur de cette affaire. Pour celui qui "sans lui, la vidéo n'existe pas, Axel Angot, 18 mois de prison ferme et 15.000 euros d'amende. Au vu de son casier judiciaire vierge, le ministère public réclame 18 mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende pour Houass.

Reste Karim Zenati contre lequel a été requis deux ans d'emprisonnement.