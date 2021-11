Affaire de la Sextape : Valbuena "soulagé" et n’attend pas d’excuse

Karim Benzema, reconnu coupable de tentative de complicité de chantage sur Mathieu Valbuena, est condamné à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende. C'était l'amende maximale requis. Valbuena, lui, est soulagé après l’annonce du verdict selon son avocat, Me Didier Domat.