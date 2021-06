After : auteur d'un livre sur la VAR, Teneze dénonce les extravagances de la FIFA

Mise en place depuis trois ans et la Coupe du monde 2018, l'assistance vidéo (VAR) est loin d'avoir convaincu. Même ses plus fidèles défenseurs semblent désormais pointer ses nombreux défauts. Et ses pourfendeurs continuent de dénoncer la perversion qu'elle a engendrée pour l'arbitrage. Pourtant la FIFA est plutôt satisfaite. Auteur d'un livre sur la question, Ludovic Tenèze ne comprend pas ses conclusions qu'il juge extravagantes.