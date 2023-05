Al Etiffaq 1-1 Al Nassr : Cristiano Ronaldo ne sera pas champion d'Arabie Saoudite

Al Nassr a fait match nul 1-1 à Al Etiffaq, ce samedi pour l'avant-dernière journée du championnat d'Arabie Saoudite. A cause de ce nul, l'équipe de Cristiano Ronaldo ne pourra pas être championne du pays. Revivez les plus belles actions et les buts de la rencontre.