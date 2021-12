Algérie 2-2 Maroc (5 tab 3) : L'extraordinaire but de 40 mètres de Balaïli

Privé de ses meilleurs joueurs évoluant en Europe, la sélection algérienne a bataillé pour l’emporter aux tirs au but contre le Maroc (2-2, 5 tab à 3) ce samedi lors des quarts de finale de la Coupe arabe. Les Fennecs défieront le Qatar pour une place en finale, grâce à un penalty de Yacine Brahimi et un but magnifique de Youcef Belaili.