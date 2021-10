Algérie : Delort ? "C'est la grosse blague de l'année" attaque Belmadi

"C'est la grosse blague de l'année. Vouloir arrêter l'équipe nationale un an c'est soit de la bêtise soit un culot sans limite. Nous on va se taper dans toute l'Afrique et quand tout est fait le monsieur vient faire la Coupe du monde ?" Belmadi fracasse Andy Delort