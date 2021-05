Algérie : "On devait faire 20 minutes de bus, on l'a fait en 7 heures", Mahrez hallucine encore devant la parade de la CAN 2019

Pour son premier titre international avec l'Algérie, le premier du pays depuis 1990, Riyad Mahrez a vécu, avec la CAN 2019, un conte de fée. La parade du titre à Alger était d'ailleurs à la hauteur de l'engouement suscité par ce succès : "On devait faire 20 minutes de bus, on l'a fait en 7 heures". Un extrait du documentaire exceptionnel "Mahrez, il était une foi" diffusé sur RMC Sport 1 avant la finale de la Champions League Manchester City-Chelsea.