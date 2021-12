Allemagne : Contre-éclair, seul face au but vide... et gros craquage de l'attaquant

Benjika Caciel, joueur du Chemnitzer FC, a traversé le terrain et dribblé le gardien avant d'arriver face au but... et de taper sur le poteau. En deuxième mi-temps, Caciel gâchera une nouvelle grosse occasion. Son club a tout de même dominé le Tennis Borussia, en D3 allemande.