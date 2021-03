Allemagne : Un point sur les "bannis" du Mondial 2018 Müller, Boateng et Hummels

Depuis la Coupe du Monde 2018, et plus spécifiquement la Nations League 2018/2019, ni Thomas Muller, ni Mats Hummels, ni Jérôme Boateng n'ont reporté la tunique allemande. Et cela pourrait changer avec les dernières déclarations de Joachim Löw et dernièrement de Manuel Neuer qui militait publiquement pour leur retour. Müller et Boateng sortent d'une saison unique avec le Bayern Munich avec tous les trophées remportés sans la moindre exception et Mats Hummels est le leader défensif d'un Borussia Dortmund qui fait fantasmer l'Europe.