Argentine : Un entraîneur blessé par balle lors d'émeutes entre supporters

Des supporters d'Huracan Las Heras, en Argentine, se sont affrontés durant un match de Torneo Federal A. Des coups de feu ont été tirés, et l'un d'eux a touché l'entraîneur de l'équipe adverse, à l'épaule. Les joueurs ont fui le terrain et le match n'a évidemment pas repris. Mauricio Romero, l'entraîneur, a été transféré à l'hôpital et va bien a précisé le club.