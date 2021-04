Asensio, Varane, le Barça… ils défendent la gardienne du Real Madrid, victime d'attaques sexistes

Misa, gardienne de but du Real Madrid, a été la cible d’injures sexistes sur les réseaux sociaux mardi après avoir posté un message de joie consécutif au but d’Asensio face à Liverpool, mardi en quart de finale aller de Ligue des champions. Après avoir supprimé son tweet, elle a reçu depuis le soutien de nombreux joueurs du Real Madrid et d’autres clubs. Même celui du Barça.