ASSE 1-1 OL : "Neuf occasions ratées, c'est trop" regrette le coach lyonnais

Match nul 1-1 dans le derby entre St-Etienne et Lyon, ce dimanche en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Avec neuf grosses occasions ratées et des buts logiquement refusées par la VAR, les Gones n'ont pas réussi à inscrire un second but et tuer le match avant de voir les Verts égaliser sur penalty.